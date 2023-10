Castle Woodwarf é um jogo de simulação ocioso onde você é responsável pelo desenvolvimento de uma comunidade de anões. Use suas habilidades estratégicas para determinar as prioridades do seu clã, como lenhador, pesca, coleta e proteção. Você também tem um dragão embaixo de sua vila que deve evitar que a horda de inimigos se aproxime de vez em quando. Depois de treinar um anão, ele trabalhará nos recursos por conta própria. Então comece recrutando alguns anões para cortar árvores, pescar, melhorar seu castelo e o meio ambiente. Certas atualizações farão com que seus anões consumam mais comida, então lembre-se sempre de equilibrar todas as necessidades e ter sempre peixes suficientes. Vá em frente e mostre a todos os outros anões como administrar uma comunidade!Faça melhorias - Clique ou toque em uma atualização para comprá-laContrate um anão Fisher que viajará automaticamente para a água e pescará para comer, ou contrate um Lumberdwarf que derrubará árvores para obter madeira . Você também pode coletar esses materiais e alimentos com um anão coletor.Castle Woodwarf foi criado pela Domo Games, um estúdio de desenvolvimento de jogos com sede na Croácia. Este é o primeiro jogo deles no Poki!Castle Woodwarf é gratuito para jogar no Poki.Castle Woodwarf pode ser jogado no seu telefone e computador.

