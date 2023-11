Participe de uma aventura de moto em ritmo acelerado em Blocky Trials, um jogo onde você se esforça para superar desafios malucos como um piloto profissional de motocross. Intenso e rápido, há mais de 30 pilotos únicos para desbloquear e escolher, cada um com suas próprias habilidades, como velocidades mais rápidas, melhor manuseio de motos maiores ou melhores saltos sobre bloqueios de estradas e outros obstáculos. Existem 3 níveis para desbloquear, cada um mais difícil que o anterior. Colete moedas ao longo das estradas para desbloquear novos pilotos e motos, mas tome cuidado com paisagens off-road acidentadas, paisagens urbanas destruídas e portos complicados. Este é um jogo de direção no estilo Minecraft onde seu objetivo principal é sobreviver ao passeio.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Blocky Trials. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.