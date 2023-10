Para caçadores de emoções épicas e viciados em adrenalina em jogos, Bike Trials Junkyard traz para você o desafio extremo das competições de pista hardcore. Percorra cada percurso do ferro-velho em um quadriciclo para acumular pontos e desbloquear novos veículos, como uma motocicleta BMX épica. Os movimentos do ATV são complicados, pois qualquer aceleração, acrobacias ou desaceleração fortes podem causar colisão com sua bicicleta. Seu objetivo é uma corrida até a linha de chegada em 10 percursos, cada um mais desafiador e repleto de obstáculos que o anterior. Os gráficos 3D colocam você no jogo, permitindo que você faça upgrades em seu ATV ou moto enquanto sente a adrenalina correndo em suas veias.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Bike Trials Junkyard. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.