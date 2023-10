A Pretty Odd Bunny é um jogo de plataformas furtivo onde você é um coelho que caça e come porcos secretamente. Cada nível tem um porco que você deve capturar sem ser visto pelos outros membros da sua comunidade de coelhos. Pule, agache-se, esconda-se atrás de arbustos, passe por baixo dos troncos das árvores e faça tudo ao seu alcance para manter sua dieta em segredo. Jogue dezenas de níveis coloridos, mas perigosos, em diferentes mundos únicos, colete moedas escondidas, desbloqueie desafios e surpresas extras e divirta-se! Você pode comer todos os porcos e pegar todas as moedas secretas em A Pretty Odd Bunny?A Pretty Odd Bunny foi criado por AJ Ordaz. Este é o primeiro jogo deles no Poki!Você pode jogar A Pretty Odd Bunny gratuitamente no Poki.A Pretty Odd Bunny pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

