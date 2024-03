Zeta Global

A Zeta Marketing Platform (ZMP) oferece o que é mais importante para sua organização: crescimento real. Alimentado por uma combinação líder do setor de dados proprietários e IA, o ZMP permite que os profissionais de marketing criem experiências omnicanal individualizadas que impulsionam a aquisição, o crescimento da receita e a retenção, juntamente com maior eficiência de marketing. Reconheça seus melhores clientes e clientes potenciais em vários canais e dispositivos e forneça a oferta e o conteúdo certos, no momento certo e no canal preferido, com base em atributos exclusivos e insights preditivos incomparáveis. CDP nativo e resolução de identidade A Zeta Marketing Platform inclui uma solução de CDP nativa que usa o gráfico de identidade expansivo da Zeta para identificar usuários anônimos e envolvê-los em canais com experiências significativas e individualizadas. Você pode configurar a resolução de identidade, unificação e requisitos de higiene da sua marca com uma interface visual intuitiva e de baixo código. A solução da Zeta está enraizada na força e na escala do nosso conjunto de dados determinísticos (mais de 750 milhões de identidades em todo o mundo), proporcionando uma profundidade única de conhecimento do cliente. · Obtenha uma visão única e persistente de seus clientes e clientes potenciais · Mantenha a identidade com resolução de identificação rigorosa e higiene de dados integrada · Integre qualquer fonte de dados com acesso instantâneo e atualizações em tempo real Aquisição de clientes potenciais em escala Aproveite os sinais demográficos, comportamentais e de intenção continuamente atualizados da Zeta para descubra consumidores no mercado para seus produtos. Somente a Plataforma de Marketing Zeta combina um conjunto de dados determinísticos proprietário, identificadores de força industrial e uma solução completa para orquestração e ativação omnicanal. Zeta fornece a visão que você precisa para garantir que sua estratégia seja orientada para resultados com desempenho mensurável. · Descubra consumidores no mercado com dados determinísticos e sinais de intenção · Execute e coordene suas estratégias de aquisição omnicanal em escala · Encontre e envolva novos clientes que se pareçam com seus melhores clientes Engajamento omnicanal A Zeta fornece uma plataforma única para orquestrar cada experiência do cliente – em todos os canais e durante todo o ciclo de vida de um indivíduo. Você pode ativar clientes atuais e potenciais em milhares de canais próprios e pagos, otimizando cada interação com insights atualizados, gerando o melhor resultado possível. Deixe que a nossa poderosa IA seja o seu guia para as melhores decisões. Com a Plataforma Zeta Marketing você pode evoluir de uma estratégia individual para cada canal para uma estratégia holística de experiência do cliente que leva em conta como os indivíduos envolvem sua marca nos canais que preferem. · Reconhecer cada indivíduo em todos os canais e dispositivos · Direcionar indivíduos com dados enriquecidos de clientes e insights acionáveis ​​· Orquestrar mensagens omnicanal com ofertas 1:1 e conteúdo personalizado

