Os Yordex Smart PO ajudam as empresas a reduzir os custos de processamento de faturas em até 75%, melhorar a visibilidade, otimizar o fluxo de caixa e proporcionar relacionamentos vencedores entre comprador e fornecedor. Os PO inteligentes assumem ativamente o controle da situação. Uma vez enviados, eles garantirão que sejam concluídos até o pagamento final, com o mínimo de envolvimento possível de sua parte. Eles irão reconciliar, receber e pagar automaticamente, economizando muito tempo. Comece a usar o Yordex praticamente sem interrupção em seus processos atuais. Ao contrário de outras soluções de AP, a Yordex não possui um redesenho de processo caro e demorado, permitindo maximizar o retorno do investimento desde o primeiro dia.

Site: yordex.com

