Amazon MTurk

Amazon Mechanical Turk (MTurk) é um mercado de crowdsourcing que torna mais fácil para indivíduos e empresas terceirizarem seus processos e trabalhos para uma força de trabalho distribuída que pode executar essas tarefas virtualmente. Isso pode incluir qualquer coisa, desde a realização de simples validação e pesquisa de dados até tarefas mais subjetivas, como participação em pesquisas, moderação de conteúdo e muito mais. O MTurk permite que as empresas aproveitem a inteligência coletiva, as habilidades e os insights de uma força de trabalho global para agilizar os processos de negócios, aumentar a coleta e análise de dados e acelerar o desenvolvimento do aprendizado de máquina. Embora a tecnologia continue a melhorar, ainda há muitas coisas que os seres humanos podem fazer com muito mais eficiência do que os computadores, como moderar conteúdo, realizar a desduplicação de dados ou pesquisar. Tradicionalmente, tarefas como esta têm sido realizadas através da contratação de uma grande força de trabalho temporária, que é demorada, dispendiosa e difícil de escalar, ou que não foi realizada. O crowdsourcing é uma boa maneira de dividir um projeto manual e demorado em tarefas menores e mais gerenciáveis, a serem concluídas por trabalhadores distribuídos pela Internet (também conhecidas como “microtarefas”).

Site: mturk.com

