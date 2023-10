Fundada em HK em julho de 2018, a XT Exchange é a primeira plataforma socializada de negociação de ativos digitais do mundo. A plataforma possui um nome de domínio global de nível superior XT.com, com mais de 2 milhões de usuários registrados, mais de 200.000 usuários ativos mensalmente e mais de 7 milhões de usuários no ecossistema. A XT oferece uma ampla gama de serviços, como negociação em bolsa, negociação OTC, negociação de margem, negociação por contrato, etc.; XT.com possui uma plataforma de transações abrangente com mais de 100 moedas de alta qualidade e 300 pares de negociação.

Site: xt.com

