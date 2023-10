A Nami Exchange é uma das primeiras bolsas de criptomoedas fundada por uma equipe vietnamita. O aplicativo móvel Nami Exchange permite que os usuários acessem o ecossistema da Nami e façam negociações com quase 1.000 pares de criptomoedas. Juntamente com o site oficial do Nami Exchange, o aplicativo móvel oferece aos usuários uma experiência contínua, segura e otimizada para negociações tranquilas.

Site: nami.exchange

