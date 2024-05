Workcube Catalyst é o maior, mais recente e definitivo destino para software empresarial no mundo atual. Workcube Catalyst possui modelos de negócios e abordagens criativas projetadas especificamente para ajudá-lo a gerenciar e organizar melhor seu negócio. Workcube Catalyst fornece as funções de software de gerenciamento empresarial mais abrangentes no ambiente de nuvem. Workcube Catalyst é desenvolvido com um ponto de vista holístico. Você pode encontrar todas as funções de ERP, CRM, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Projetos, Gestão de Ativos Físicos, Gestão de Conteúdo, funções de Gestão B2B, B2C e ferramentas de Colaboração e Comunicação de forma integrada e tudo de uma só maneira. Você começa com o que precisa hoje e continua adicionando novas funções e módulos de acordo com a evolução das necessidades do seu negócio. Workcube Catalyst é 100% baseado na Internet e funciona em arquitetura de nuvem. Você pode usar o Workcube Catalyst por meio de taxas de assinatura mensal baseadas no usuário ou com licenciamento local de usuário ilimitado para o seu servidor. Funcionários, parceiros de negócios e clientes acessam o sistema de forma segura com um computador, tablet ou smartphone, sem a necessidade de instalação de nenhum programa. Eles fazem seu trabalho, se comunicam e colaboram entre si. Ao contrário das implementações tradicionais de ERP que duram meses ou até anos, um breve treinamento é suficiente para fazer o Workcube Catalyst funcionar para sua empresa. Workcube Catalyst permite que você use seu software sem depender de terceiros, graças aos conjuntos de ferramentas incluídos no Workcube Catalyst. Com seus serviços web e ferramentas de integração, o Workcube Catalyst troca dados de forma segura com outros aplicativos. Existem empresas de logística, bancos e aplicações de governo eletrônico que podem ser diretamente integradas. A estrutura aberta permite que o Workcube Catalyst integre muitos aplicativos populares, como MS Exchange, Google, Office Live, Facebook, Twitter, Alibaba, Amazon e eBay.

