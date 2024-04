VanillaSoft, a plataforma de engajamento de vendas de maior sucesso do setor, ajuda as equipes de desenvolvimento de vendas a envolver mais de 15 milhões de contatos todos os meses. Usado de forma independente ou em combinação com sistemas de CRM tradicionais existentes, o VanillaSoft capacita os representantes de vendas a responder a novos leads em segundos, interagir com os leads de forma mais consistente, em mais canais e gerar oportunidades de vendas mais qualificadas. Globalmente, milhares de usuários empregam o mecanismo de vendas baseado em filas e o roteamento intelectivo da VanillaSoft para implementar a automação da cadência de vendas, resultando em ganhos substanciais em velocidade de liderança, persistência, produtividade e receita por representante. VanillaSoft é uma empresa privada com sede em Plano, Texas, EUA. Para saber mais, visite www.vanillasoft.com. Um superpoder da solução VanillaSoft é que ela é reconhecidamente eficaz em campanhas de arrecadação de fundos. O software phonathon totalmente personalizável e gerenciado pelo usuário da VanillaSoft oferece aos gerentes do phonathon o máximo controle sobre suas campanhas phonathon. A automação inteligente do fluxo de trabalho garante a aplicação consistente das melhores práticas institucionais, ao mesmo tempo que otimiza a eficiência e a eficácia do alcance do seu phonathon. Scripts de chamada dinâmicos, segmentação de dados e automação de administração garantem a estratégia de divulgação mais eficaz, ao mesmo tempo que melhoram a qualidade da experiência para ex-alunos, doadores e arrecadadores de fundos. Saiba mais: https://www.vanillasoft.com/solutions/business-function/fundraising.

