Na UX Metrics, temos a missão de tornar as ferramentas de pesquisa de usuários online acessíveis a todos. Nossa plataforma fácil de usar foi projetada para ser a ferramenta de classificação de cartões e teste de árvore mais fácil do mercado, sem comprometer recursos poderosos. Quer você seja um pesquisador de UX, designer, gerente de produto ou apenas apaixonado por entender o comportamento do usuário, o UX Metrics é para você. O que nos diferencia é o nosso compromisso com a simplicidade e a acessibilidade. Acreditamos que conduzir pesquisas com usuários não deve ser complicado ou caro. Com UX Metrics, você não precisa ser um pesquisador de UX experiente para realizar estudos e obter resultados claros. Nossa interface intuitiva e orientação passo a passo garantem que até mesmo iniciantes possam navegar pelo processo sem esforço. Mas não se deixe enganar pela nossa abordagem amigável – UX Metrics é uma ferramenta poderosa que também atende a pesquisadores especializados. Profissionais experientes podem aproveitar nossos recursos avançados para aprimorar seus estudos e se aprofundar nas percepções dos usuários. Com nossas análises e visualizações abrangentes, você pode fazer recomendações baseadas em dados com confiança e tomar decisões de design impactantes. Compreendemos a importância da acessibilidade, especialmente para pequenas equipes e startups. É por isso que a UX Metrics oferece planos de preços que não vão quebrar o banco. Você pode acessar todos os recursos essenciais e aproveitar os benefícios de nossa plataforma sem esgotar seu orçamento. Portanto, quer você esteja apenas começando sua jornada de pesquisa de usuário ou tenha anos de experiência, a UX Metrics está aqui para apoiá-lo. Execute seus estudos, obtenha resultados claros e faça recomendações confiáveis ​​com facilidade. Junte-se a nós hoje e desbloqueie o poder dos insights do usuário com a ferramenta on-line de classificação de cartões e teste de árvore mais simples e acessível - Métricas UX.

