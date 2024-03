UserQ é a primeira solução de pesquisa de usuário totalmente remota que atende pesquisadores e testadores do MENA – com opções de teste em árabe e inglês, utilizando um painel de testadores locais. Temos a missão de tornar a pesquisa UX acessível a todas as marcas, gestores e investigadores na região MENA. Usando nosso painel UserQ, você obtém acesso instantâneo a mais de 10 mil usuários na região MENA, em 100 nacionalidades e diferentes dados demográficos. Você pode recrutar entre uma ampla gama de testadores de qualidade que correspondam ao seu público-alvo. Nossas ferramentas de teste remoto incluem as soluções mais populares para obter todo tipo de feedback de seus usuários-alvo em questão de horas. UserQ permite que você crie facilmente classificações de cartões, testes de árvore, testes de preferência, testes de protótipo e muito mais. Todas as nossas ferramentas de teste podem ser criadas e publicadas em inglês ou árabe, tornando a pesquisa em árabe acessível a todas as marcas locais que se concentram na população árabe. Quando o idioma árabe for selecionado, os testadores experimentarão uma interface totalmente espelhada para garantir total clareza sobre o conteúdo do estudo. Com UserQ você diz adeus às taxas mensais ou anuais restritivas. Como Uxers, entendemos a importância de poder contar com uma ferramenta de pesquisa que nos acompanha durante as jornadas de design iterativas e não lineares. Nosso modelo de crédito flexível significa que você paga apenas pelo que usar. Nossos créditos nunca expiram.

Categorias :

Site: userq.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com UserQ - Tester. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.