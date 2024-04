Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Baymard no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

O Baymard Institute fornece mais de 130.000 horas de pesquisa de UX em grande escala – descobrindo quais designs causam problemas de usabilidade, como criar experiências de usuário de “última geração” e como seu desempenho de UX se compara aos sites líderes do setor. A pesquisa é publicada como artigos, benchmarks, estudos de caso de UX, orientações de design de páginas, no extenso catálogo de pesquisa Baymard Premium. A pesquisa de Baymard é usada por mais de 3.000 empresas de comércio eletrônico, pesquisadores e designers de UX, de mais de 80 países, e inclui 71% de todas as empresas da Fortune 500 no comércio eletrônico (incluindo Google, Home Depot, Etsy, Nike, etc. )

