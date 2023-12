The Economist é um jornal semanal internacional impresso em formato de revista e publicado digitalmente que se concentra em assuntos atuais, negócios internacionais, política e tecnologia. Com sede em Londres, o jornal é propriedade do The Economist Group, com escritórios editoriais principais nos Estados Unidos, bem como nas principais cidades da Europa continental, Ásia e Médio Oriente. Em agosto de 2015, Pearson vendeu sua participação de 50 por cento no jornal para a empresa de investimentos da família italiana Agnelli, Exor, por £ 469 milhões (US$ 531 milhões) e o jornal readquiriu as ações restantes por £ 185 milhões (US$ 206 milhões). Em 2019, a sua circulação impressa global média foi superior a 909.476; isso, combinado com sua presença digital, chega a mais de 1,6 milhão. Em suas plataformas de mídia social, atinge uma audiência de 35 milhões, a partir de 2016. O jornal tem um foco proeminente no jornalismo e análise de dados em detrimento de reportagens originais, tanto para críticas quanto para aclamação. Fundado em 1843, o The Economist foi divulgado pela primeira vez pelo economista escocês James Wilson para reunir apoio à abolição das Leis Britânicas do Milho (1815-46), um sistema de tarifas de importação. Com o tempo, a cobertura do jornal expandiu-se ainda mais para a economia política e finalmente começou a publicar artigos sobre acontecimentos atuais, finanças, comércio e política britânica. Ao longo de meados do século 20, expandiu enormemente seu layout e formato, adicionando colunas de opinião, reportagens especiais, charges políticas, cartas de leitores, reportagens de capa, crítica de arte, resenhas de livros e recursos de tecnologia. O jornal é frequentemente reconhecível por sua placa de identificação vermelha de bombeiros e capas temáticas ilustradas. Os artigos individuais são escritos anonimamente, sem assinatura, para que o jornal fale como uma voz coletiva. É complementado por sua revista irmã de estilo de vida, 1843, e uma variedade de podcasts, filmes e livros. A postura editorial do The Economist gira principalmente em torno do liberalismo clássico, social e, mais notavelmente, econômico. Desde a sua fundação tem apoiado o centrismo radical, favorecendo políticas e governos que mantêm políticas centristas. O jornal normalmente defende o liberalismo económico, particularmente os mercados livres, o comércio livre, a imigração livre, a desregulamentação e a globalização. Apesar de uma posição editorial pronunciada, é visto como tendo pouco preconceito de reportagem e exercendo uma verificação rigorosa dos factos e uma edição rigorosa. Seu uso extensivo de jogos de palavras, altos preços de assinatura e profundidade de cobertura vincularam o jornal a leitores instruídos e de alta renda, gerando conotações positivas e negativas. Em linha com isto, afirma ter leitores influentes de líderes empresariais e decisores políticos proeminentes.

