The Guardian é um jornal diário britânico. Foi fundado em 1821 como The Manchester Guardian e mudou de nome em 1959. Junto com seus jornais irmãos The Observer e The Guardian Weekly, o The Guardian faz parte do Guardian Media Group, de propriedade do Scott Trust. O trust foi criado em 1936 para "garantir a independência financeira e editorial do The Guardian para sempre e para salvaguardar a liberdade jornalística e os valores liberais do The Guardian, livres de interferências comerciais ou políticas". O trust foi convertido em uma sociedade anônima em 2008, com uma constituição escrita de forma a manter para o The Guardian as mesmas proteções que foram incorporadas à estrutura do Scott Trust por seus criadores. Os lucros são reinvestidos no jornalismo em vez de distribuídos aos proprietários ou acionistas. A editora-chefe Katharine Viner sucedeu Alan Rusbridger em 2015. Desde 2018, as principais seções de papel jornal do jornal são publicadas em formato tablóide. Em fevereiro de 2020, sua edição impressa tinha tiragem diária de 126.879. O jornal tem uma edição online, TheGuardian.com, bem como dois sites internacionais, Guardian Australia (fundado em 2013) e Guardian US (fundado em 2011). Os leitores do jornal são geralmente da esquerda dominante da opinião política britânica, e sua reputação como plataforma para editoriais sociais liberais e de esquerda levou ao uso de "leitor do Guardian" e "Guardianista" como epítetos frequentemente pejorativos para aqueles de tendências esquerdistas ou “politicamente corretas”. Erros tipográficos frequentes durante a era da composição manual levaram a revista Private Eye a apelidar o jornal de "Grauniad" na década de 1960, um apelido ainda usado ocasionalmente pelos editores para autozombaria. Em uma pesquisa da Ipsos MORI em setembro de 2018, projetada para interrogar Quanto à confiança do público em títulos específicos online, o The Guardian obteve a pontuação mais elevada em notícias de conteúdo digital, com 84% dos leitores concordando que "confiam no que [eles] veem nele". Um relatório de dezembro de 2018 de uma pesquisa da Publishers Audience Measurement Company (PAMCo) afirmou que a edição impressa do jornal foi considerada a mais confiável no Reino Unido no período de outubro de 2017 a setembro de 2018. Também foi relatado como o mais -ler sobre as "marcas de notícias de qualidade" do Reino Unido, incluindo edições digitais; outras marcas de "qualidade" incluíam The Times, The Daily Telegraph, The Independent e i. Embora a circulação impressa do The Guardian esteja em declínio, o relatório indicou que as notícias do The Guardian, incluindo as publicadas online, atingem mais de 23 milhões de adultos no Reino Unido todos os meses. -escândalo de hacking - e em particular o hackeamento do telefone da adolescente inglesa assassinada Milly Dowler. A investigação levou ao encerramento do News of the World, o jornal dominical mais vendido do Reino Unido e um dos jornais de maior circulação da história. Em junho de 2013, o The Guardian deu a notícia da coleta secreta de registros telefônicos da Verizon pela administração Obama e, posteriormente, revelou a existência do programa de vigilância PRISM depois que o conhecimento dele foi vazado para o jornal pelo denunciante e ex-contratado da NSA Edward Snowden. Em 2016, o The Guardian liderou uma investigação sobre os Panama Papers, expondo as ligações do então primeiro-ministro David Cameron a contas bancárias offshore. Foi nomeado "jornal do ano" quatro vezes no British Press Awards anual: mais recentemente em 2014, pelas suas reportagens sobre vigilância governamental.

