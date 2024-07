Ferramentas de teste de software - Aplicativos mais populares Mais populares Adicionados recentemente

O software de teste de software equipa as equipes de desenvolvimento com os métodos e ferramentas necessários para avaliar a qualidade de seus projetos de desenvolvimento e aprimoramento de software. Essas ferramentas ajudam as equipes a determinar se o software é utilizável, funciona corretamente, atende aos seus objetivos e está em conformidade com os requisitos gerais. Além disso, as ferramentas de teste de software geralmente incluem soluções de gerenciamento de testes, como rastreamento de bugs e software de gerenciamento de projetos. Algumas soluções oferecem recursos que melhoram a colaboração entre testadores e desenvolvedores de software. Para rastrear atividades de teste e analisar resultados, a maioria das soluções fornece relatórios e painéis com métricas e KPIs predefinidos. A integração com outras ferramentas de teste ou soluções de desenvolvimento também é um recurso importante. Essa integração oferece suporte a outras atividades essenciais no ciclo de vida de desenvolvimento, como automação de construção, entrega contínua e implantação contínua.