Software de Objetivos e Resultados Chave (OKR) - Aplicativos mais populares Mais populares Adicionados recentemente

O software de objetivos e resultados-chave (OKR) são ferramentas especializadas projetadas para definir, comunicar, rastrear e medir metas e resultados dentro das empresas. Com o software OKR, a gestão pode estabelecer e supervisionar com eficiência metas para equipes e indivíduos. Essas ferramentas fornecem uma alternativa eficaz aos métodos informais, como mensagens instantâneas ou comentários em outras ferramentas para verificação de metas, onde acompanhar o progresso pode ser um desafio e os dados podem ser facilmente perdidos. O software OKR oferece uma plataforma dedicada e centralizada para que os membros da equipe documentem o progresso de suas metas, identifiquem obstáculos e relatem conclusões, permitindo que o gerenciamento avalie a produtividade geral em toda a organização. Alguns sistemas de gerenciamento de desempenho incorporam recursos de OKR junto com feedback de 360 ​​graus e mecanismos de revisão normalmente encontrados nesses produtos. Além disso, o software OKR compartilha algumas semelhanças com o software de gerenciamento de tarefas, embora esteja mais focado em garantir que as tarefas diárias estejam alinhadas com os objetivos mais amplos da equipe e da empresa.