Software de recrutamento de diversidade - Aplicativos mais populares - Polinésia Francesa

Reinventando o currículo para ver uma geração de talentos como nunca antes O cenário de recrutamento em início de carreira está evoluindo rapidamente, com as empresas buscando métodos inovadores para atrair e compreender o conjunto de talentos da Geração Z. Os currículos tradicionais muitas vezes não conseguem captar a verdadeira essência de um candidato, levando a uma incompatibilidade de competências e cultura da empresa, que é ainda agravada pelo volume de candidaturas e pela necessidade de uma força de trabalho diversificada. Também é cada vez mais difícil para as empresas se destacarem para os candidatos, é aí que entramos. Apresentando o Vizzy Vizzy é uma plataforma de tecnologia de recrutamento de talentos de última geração que revoluciona o processo de contratação em início de carreira. Ao contrário dos métodos convencionais, o Vizzy oferece processos de candidatura diferenciados e fornece um resumo profissional dinâmico, oferecendo uma visão de 360 ​​graus do potencial de um candidato além do currículo convencional. Nossa tecnologia foi projetada para se alinhar à mudança em direção a contratações mais holísticas e à expectativa da Geração Z de processos de recrutamento envolventes e digitais. Como funciona A Vizzy ajuda as empresas a fornecer processos de aplicação alinhados à marca para se destacarem da multidão e atrairem um público de talentos mais amplo do que o normal. A Vizzy convida os candidatos a criar um perfil profissional envolvente que mostre suas motivações, personalidade, habilidades e atitudes por meio de uma interface intuitiva e agradável. Os empregadores ficam então equipados com insights mais profundos que informam melhor as decisões de contratação e informam partes mais amplas do negócio. A Vizzy's transforma insights de candidatos em insights de consumidores, agregando valor àqueles contratados e não contratados, informando marketing, produto e muito mais. Principais benefícios Em um nível estratégico, a Vizzy ajuda as empresas a se destacarem da multidão em um mercado movimentado e competitivo, onde atrair os melhores talentos em início de carreira é fundamental. Em um nível funcional, a Vizzy permite que as empresas aproveitem um conjunto mais amplo de talentos, mitiguem preconceitos inconscientes e melhorem o apelo de sua marca empregadora, oferecendo uma experiência de aplicação moderna, inclusiva e amigável aos candidatos. Nossos clientes observaram uma melhoria na qualidade dos candidatos (muitas vezes contratando mais do que o planejado, levando a taxas de retenção mais altas e a uma força de trabalho que ressoa com seus valores corporativos. Além disso, eles ganham notoriedade como empregadores que usam uma tecnologia que repercute na próxima geração de talentos, falando com eles porque desejam estar em um ponto crucial em sua jornada profissional.