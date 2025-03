Justuno

O conjunto de ferramentas de conversão da Justuno inclui captura de leads (SMS e e-mail), ofertas de saída, abandono de carrinho, banners, recomendações de produtos e muito mais para criar a jornada de conversão definitiva que entrega a mensagem certa ao comprador certo no momento certo. - Colete mais dados zero e próprios e envie-os para suas ferramentas de marketing existentes (temos mais de 100 integrações e contando) - Captura de leads de e-mail e SMS líder do setor (duas etapas, toque para enviar texto e muito mais) para crescimento ideal - Mais de 80 regras de segmentação avançadas, incluindo segmentação geográfica (até o CEP), intenção de saída, conteúdo do carrinho, origem do tráfego e muito mais - Execute testes A/B para otimizar campanhas - Use recomendações de produtos em qualquer lugar do seu site, incluindo upsells, cross -vende, melhor vendedores, navegados recentemente e muito mais - Acesse uma biblioteca de modelos pré-construída para mais de 200 designs de parceiros líderes do setor e de nós mesmos para começar imediatamente. Procurando mais? - Aumente o valor médio do pedido: com banners de envio dinâmicos, recomendações no carrinho/checkout e muito mais - Monitore o desempenho em tempo real: o painel de análise do Justuno revela insights acionáveis ​​em tempo real para manter suas campanhas no seu melhor - Aumente as listas de e-mail e SMS: As integrações da Justuno com SMS e ESPs líderes do setor permitem que você envie opt-ins de e-mail e SMS simultaneamente para suas plataformas, além de criar formulários de lead em duas etapas, usar opt-ins de toque para texto no celular e muito mais - Crie experiências compatíveis com dispositivos móveis: Converta mais do seu visitantes do site para celular com promoções para celular otimizadas que aderem às práticas recomendadas do Google - ROI de mídia paga aprimorado: os recursos de sincronização de público do Justuno sincronizam suas listas de assinantes a cada hora para redirecionamento e prospecção atualizados para maximizar o desempenho da campanha - Campos ocultos: colete informações adicionais de visitantes, como informações UTM, endereço IP, primeiro URL acessado, código de cupom usado, etc.). Combine isso com opt-ins para máxima personalização em fluxos automatizados. - Procurando uma solução para sua loja sem cabeça? Justuno oferece suporte a sites headless para marcas que precisam criar a melhor experiência de front-end. Contate-nos para mais detalhes!