Maxymizely

maxymizely.com

Maxymizely é uma plataforma inovadora orientada para descoberta para aplicativos móveis e web que combina análise de big data com modelagem preditiva. Com Maxymizely, você poderá melhorar o ROI do seu aplicativo, aumentar o envolvimento do usuário e o valor da vida útil, identificar os segmentos de segmentação de maior sucesso para suas campanhas de marketing e diminuir as ineficiências do seu aplicativo. Hoje você pode se cadastrar em nossa plataforma analítica e começar a monitorar os dados do seu usuário em tempo real. Existem mais de 40 relatórios analíticos incríveis que podem revelar tendências cruciais entre os usuários do seu aplicativo. Com nossa demonstração gratuita ao vivo, você pode analisar os relatórios e recursos do sistema. A análise Maxymizely 3D é uma ideia totalmente nova de avaliação do usuário. Usando os atributos do usuário e o comportamento anterior do usuário como peças-chave, os algoritmos do Maxymizely podem “pontuar” o usuário e mostrar os clusters de usuários de alta qualidade (assim como usuários de média e baixa qualidade). Essa análise é insubstituível para descobrir o seu público-alvo. Os testes Maxymizely A/B e multivariados são outro lado de nossa funcionalidade multilateral. Suas oportunidades são ilimitadas em termos do número de variações e ideias a serem incorporadas em seu site com nossos testes. No final da campanha de testes o nosso sistema apresenta as estatísticas das variantes mais convertíveis. Assim, você pode confirmar ou refutar as ideias que vem testando com números reais.