Queremos ser diferentes. Começamos o streamGo para melhorar os eventos online. Melhor para as marcas e melhor para os participantes. Durante muito tempo, os eventos online fizeram com que os apresentadores passassem mais tempo aprendendo sistemas do que aprendendo seu conteúdo. Os participantes teriam que baixar e instalar programas para assistir ao evento. Durante o evento, os fluxos de vídeo e áudio cairiam, seriam armazenados em buffer e desapareceriam completamente sem aviso prévio. Francamente, foi uma bagunça e podemos fazer melhor. Nosso objetivo agora é o mesmo de quando começamos; para ajudar as marcas a envolver o público de seus eventos on-line com nosso foco no excelente atendimento ao cliente. streamGo ajuda marcas como Sony, Pfizer, Retail Week e Speedo a contar suas histórias mais importantes. Adoraríamos ajudar você também.

Site: streamgo.events

