Starbucks Corporation é uma rede multinacional americana de cafeterias e torrefações com sede em Seattle, Washington. Como a maior rede de cafeterias do mundo, a Starbucks é vista como a principal representação da segunda onda da cultura cafeeira dos Estados Unidos. No início de 2020, a empresa operava em mais de 30.000 locais em todo o mundo, em mais de 70 países. Os locais da Starbucks servem bebidas quentes e frias, café integral, café instantâneo micromoído conhecido como VIA, café expresso, café com leite, chás de folhas inteiras e soltas, incluindo produtos de chá Teavana, sucos Evolution Fresh, bebidas Frappuccino, doces La Boulange e lanches incluindo itens como salgadinhos e biscoitos; algumas ofertas (incluindo o lançamento anual do Pumpkin Spice Latte no outono) são sazonais ou específicas para a localidade da loja. Com sede no Starbucks Center, a empresa foi fundada em 1971 por Jerry Baldwin, Zev Siegl e Gordon Bowker no Pike Place Market de Seattle. No início da década de 1980, venderam a empresa a Howard Schultz que – após uma viagem de negócios a Milão, Itália – decidiu transformar a loja de grãos de café numa cafetaria que serve bebidas à base de café expresso. O primeiro mandato de Schultz como presidente-executivo, de 1986 a 2000, levou a uma expansão agressiva da franquia, primeiro em Seattle, depois em toda a costa oeste dos EUA. Apesar de uma recessão económica inicial com a sua expansão para o Centro-Oeste e a Colúmbia Britânica, a empresa experimentou uma prosperidade revitalizada com a sua entrada na Califórnia no início da década de 1990 através de uma série de guerras do café altamente divulgadas. Schultz foi sucedido por Orin Smith, que dirigiu a empresa durante cinco anos, posicionando a Starbucks como um grande player no comércio justo de café e aumentando as vendas para US$ 5 bilhões. Jim Donald atuou como executivo-chefe de 2005 a 2008, orquestrando uma expansão de lucros em grande escala. Schultz regressou como CEO no meio da crise financeira de 2008 e passou a década seguinte a aumentar a sua quota de mercado, a expandir as suas ofertas e a reorientar-se em torno da responsabilidade social corporativa. Kevin Johnson substituiu Schultz em 2017 e continua atuando como presidente-executivo da empresa. Muitas lojas vendem alimentos pré-embalados, doces, sanduíches quentes e frios e bebidas, incluindo canecas e copos. Existem também vários locais selecionados "Starbucks Evenings" que oferecem cerveja, vinho e aperitivos. Café, sorvete e bebidas geladas engarrafadas da marca Starbucks também são vendidos em supermercados nos Estados Unidos e em outros países. Em 2010, a empresa iniciou seu programa Starbucks Reserve para cafés de origem única e cafeterias sofisticadas. A empresa planejava abrir 1.000 cafeterias Reserve até o final de 2017. A Starbucks opera seis torrefações com salas de degustação e 43 cafeterias como parte do programa. O mais recente local de torrefação foi inaugurado na Magnificent Mile de Chicago em novembro de 2019 e é o maior Starbucks do mundo. A empresa tem recebido críticas significativas e sustentadas sobre suas práticas comerciais, assuntos corporativos e papel na sociedade. Por outro lado, sua franquia conquistou fidelidade à marca, participação de mercado e valor da empresa substanciais.

Site: starbucks.com

