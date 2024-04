Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de SocketLabs no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

E-mail é o que fazemos. Garantir que suas mensagens sejam entregues é nossa principal prioridade. E um serviço extraordinário é a nossa promessa. Passamos mais de 15 anos aperfeiçoando a arte e a ciência da entrega fácil e confiável de seu e-mail. Independentemente do tamanho ou complexidade do seu negócio, temos tecnologia, relatórios e recursos de suporte disponíveis para maximizar o sucesso do seu e-mail. Procurando uma experiência simples e sem dor de cabeça? Alcançamos o equilíbrio certo entre uma solução de entrega de e-mail de saída rica em recursos, uma interface de painel fácil de usar e uma configuração ainda mais fácil. Você pode ser configurado e executado em minutos. Nossa tecnologia proprietária de servidor de e-mail, análises avançadas e suporte personalizado ao cliente são o que ajudam a SocketLabs a oferecer a melhor experiência ao cliente. Nossos produtos e serviços garantem que você possa: - Enviar seus e-mails transacionais e de marketing importantes para a caixa de entrada - Obter insights visuais altamente detalhados sobre o desempenho do seu e-mail em todos os KPIs - Acesse nossos especialistas em entrega de e-mails se surgir um problema - Economize tempo e dinheiro utilizando a infraestrutura de e-mail eficiente e confiável da SocketLabs - Capture e armazene e-mails no conforto de nosso sistema de e-mail altamente seguro e compatível. Na SocketLabs, sabemos como o e-mail é vital para o seu negócio, é por isso que aperfeiçoamos “a ciência de chegar à caixa de entrada” é a nossa paixão.

