Socialvar Ltd é uma plataforma abrangente de marketing baseada em nuvem, que oferece ferramentas para gerenciamento de mídia social, marketing por e-mail, campanhas de SMS e atendimento ao cliente por meio de chatbots automatizados. Eles oferecem soluções full-stack que permitem às empresas realizar campanhas eficazes de marketing digital com facilidade, por meio de agendamento e publicação simplificados de postagens nas redes sociais, reduzindo a carga de trabalho manual associada a essas tarefas. Notavelmente, Socialvar Ltd está equipada com recursos de automação que ajudam a agilizar e melhorar os esforços de marketing digital. Sua solução de marketing WhatsApp implanta inteligência artificial e aprendizado de máquina para simplificar estratégias de comunicação empresarial e melhorar as interações com os clientes por meio de chatbots, aumentando potencialmente o envolvimento e melhorando o relacionamento com os clientes. As soluções de e-mail e SMS da Socialvar também permitem campanhas digitais personalizadas e direcionadas que ampliam o alcance de uma marca e automatizam a comunicação, levando, em última análise, ao crescimento potencial das vendas e ao aumento da receita. Esta plataforma combina recursos como envio de e-mail em massa, segmentação de lista e análises acionáveis ​​para ajudar as empresas a entender melhor sua base de clientes, aprimorar sua presença digital e tomar decisões de marketing baseadas em dados.

Site: socialvar.net

