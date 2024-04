Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de SocialAll no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

SocialAll é o serviço que combina todas as APIs de redes sociais populares atuais do mundo em uma API unificada para tornar mais fácil para os programadores. SocialAll suporta todos os recursos de redes sociais (identificação, amigos, mensagens, publicação, foto/vídeo). Não apenas economizamos uma quantidade significativa de tempo para aprender sobre API para desenvolvedores, mas também atualizamos e mantemos quando a API muda. Utilizando o protocolo REST API (HTTP) para se comunicar com o sistema/aplicativo para que seja fácil de desenvolver em qualquer sistema/linguagem. Correções de bugs e atualização rápida quando há alterações na API. Há widget para todos os recursos sociais. SocialAll também possui o sistema estatístico sobre o número de usuários e o número de solicitações ao longo do tempo.

Site: socialall.dev

