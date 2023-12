Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de OpenWrench Service Manager no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

O OpenWrench Service Management torna a entrega de serviços de manutenção aos seus clientes mais simples e transparente do que nunca. Agende chamadas de serviço e despache técnicos de campo. Atualize seus clientes sobre o status de cada trabalho em tempo real. Crie e envie faturas para pagamento. Tudo sem sair do telefone. Tire fotos do problema na chegada ao local de trabalho. Ligue, envie mensagens de texto ou e-mail para os gerentes de localização com um único toque. Faça check-in quando começar a trabalhar e finalize quando terminar para controlar o tempo trabalhado, atualizar o cliente sobre o status de conclusão do trabalho e monitorar os tempos de resposta internos. Com o OpenWrench Service Management, acompanhar seus projetos de manutenção em qualquer lugar nunca foi tão simples. Não é hora de começar a executar seu programa de manutenção como se estivéssemos em 2019?

Site: useopenwrench.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com OpenWrench Service Manager. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.