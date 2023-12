OpenWrench torna a manutenção das instalações da sua empresa mais simples e transparente do que nunca. Crie e envie ordens de serviço, acompanhe o status mais recente do trabalho em andamento e aprove faturas para pagamento – tudo isso sem sair do telefone. Tire fotos do problema ou carregue-as do rolo da câmera. Ligue, envie uma mensagem de texto ou e-mail para o técnico designado com um único toque. Visualize um cronograma de todas as atividades de serviço, desde o momento em que um técnico agenda uma chamada de serviço até o término do trabalho e o check-out do local de trabalho. Com o OpenWrench, acompanhar sua manutenção em qualquer lugar nunca foi tão simples. Não é hora de começar a executar seu programa de manutenção como se estivéssemos em 2019?

Site: useopenwrench.com

