Showmax é um serviço de vídeo sob demanda por assinatura online lançado na África do Sul em 19 de agosto de 2015. Showmax usa uma estratégia de localização para enfrentar concorrentes estabelecidos de vídeo sob demanda com foco em conteúdo local e parcerias com empresas de telecomunicações móveis.

Site: showmax.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Showmax. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.