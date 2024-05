Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de RAIDLOG no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

RAIDLOG.com é uma solução de gerenciamento de projetos que ajuda as empresas a rastrear e gerenciar riscos, ações, problemas e decisões relacionadas aos seus projetos e portfólios. Ao contrário de outras ferramentas de PM que se concentram no planejamento, o RAIDLOG.com foi projetado especificamente para ajudar os 16 milhões de líderes de projetos em todo o mundo na execução bem-sucedida de projetos, abordando as causas básicas do fracasso do projeto.

Site: raidlog.com

