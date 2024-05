Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Project Insight no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Project Insight é um software premiado de gerenciamento de trabalho e projetos que centraliza todo o seu trabalho, tarefas e projetos em uma plataforma online fácil de usar. Conecte tudo, desde problemas, aprovações, despesas, agendamento, desenvolvimento e muito mais, para dar às partes interessadas visibilidade em tempo real do seu portfólio. O PI é oferecido como uma versão expansível gratuita ou uma edição empresarial completa e verdadeiramente personalizável. A ferramenta tem sido usada por mais de 10.000 usuários em empresas de todos os tamanhos e setores desde 2002. PI é reconhecida como uma solução líder de gerenciamento de projetos e portfólio (PPM) por seu agendamento inteligente, gerenciamento poderoso de recursos, funcionalidades de tempo e orçamento, tempo real relatórios de projetos e portfólio e metodologias ágeis, em cascata e Kanban simplificadas. A solução PPM da PI é flexível e totalmente personalizável, oferecendo integrações prontas para uso com aplicativos de software como: JIRA, QuickBooks, Azure DevOps, Office 365, Salesforce, Google e muito mais. PI também oferece um aplicativo móvel robusto e o melhor suporte ao cliente do mercado.

Site: projectinsight.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Project Insight. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.