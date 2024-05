Precoro é uma solução baseada em nuvem para otimização de processos de aquisição. Chega de procedimentos manuais demorados e erros de fator humano. Apenas operações automatizadas e processos de compras centralizados. - Aprove documentos 2,5x mais rápido em qualquer dispositivo usando notificações por e-mail ou Slack. Simplifique o fluxo de trabalho de aprovação adicionando quantas etapas forem necessárias e atribuindo funções específicas aos colegas. - Economize até 19% do seu orçamento de compras. Acompanhe descontos e nunca gaste mais do que o planejado. Aumente a transparência do fluxo de caixa monitorando as despesas corporativas (incluindo reembolsos). Obtenha análises claras e relatórios perspicazes para planejar sua estratégia de compras com mais cuidado. - Reduza a entrada manual de dados. Crie, aprove e rastreie pedidos de compra com apenas alguns cliques ou transfira seus pedidos do Amazon Business via Punch-in. Gerencie fornecedores, catálogos de itens, estoque e muito mais em uma plataforma. - Conecte o Precoro ao seu ERP e outras ferramentas de negócios usando integrações prontas (NetSuite, QuickBooks Online, Xero) ou uma API gratuita. Esqueça os pagamentos duplicados e a correspondência manual de documentos. - Mantenha todos os seus dados seguros com SSO e autenticação confiável de dois fatores. A interface amigável do Precoro permite que você esqueça a integração complexa e o treinamento de longa duração. Você receberá consultoria e suporte do seu CSM sempre que precisar. A Precoro concede acesso a todos os recursos e atualizações regularmente. Atenciosamente, equipe Precoro

