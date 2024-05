Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Fraxion no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Confiada por empresas de médio porte em todo o mundo, a solução fácil de usar da Fraxion impulsiona a eficiência de compras e o gerenciamento proativo de gastos. Automatize os processos de compras, despesas e contas a pagar, garantindo a responsabilidade e a adesão aos orçamentos e políticas aprovados em todo o seu processo de aquisição para reduzir custos operacionais. Acompanhe, gerencie e analise gastos sem esforço para tomar decisões informadas, obter visibilidade completa dos gastos e auditabilidade. O pacote abrangente de compras para pagamento do Fraxion apresenta: -Requisições de compra e aprovações personalizadas -Controle de orçamento e políticas -Automação de pedidos de compra -Recebimento, correspondência de faturas e aprovações de faturas -Automação de AP com tecnologia de IA -Análise de gastos, insights e relatórios da comunidade -PunchOut & PunchIn -Catálogos internos -Gerenciamento de despesas -Aplicativo móvel -Integrações de sistema ERP/Contabilidade Capacite sua equipe a gastar com responsabilidade, onde quer que esteja com o Fraxion.

Site: fraxion.biz

