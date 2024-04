PopSQL é a evolução de editores SQL legados como DataGrip, DBeaver, Postico. Fornecemos um editor SQL moderno e bonito para equipes focadas em dados que buscam economizar tempo, melhorar a precisão dos dados, integrar novas contratações com mais rapidez e fornecer insights para os negócios com rapidez. Com o PopSQL, os usuários podem compreender facilmente seu modelo de dados, escrever SQL com controle de versão, colaborar com presença ao vivo, visualizar dados em gráficos e painéis, agendar relatórios, compartilhar resultados e organizar consultas básicas para pesquisa e descoberta. Mesmo que sua equipe já esteja utilizando uma grande ferramenta de BI, como Tableau ou Looker, ou uma miscelânea de editores SQL, o PopSQL permite a colaboração perfeita entre usuários avançados de SQL, analistas juniores e até mesmo partes interessadas menos técnicas que desejam insights de dados. . * Compatibilidade entre plataformas com macOS, Windows e Linux * Funciona com Snowflake, Redshift, BigQuery, Clickhouse, Databricks, Athena, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, Presto, Cassandra e muito mais

