Com o aplicativo Pl@ntNet, identifique uma planta em uma imagem e faça parte de um projeto de ciência cidadã sobre biodiversidade vegetal. Pl@ntNet é uma aplicação que permite identificar plantas simplesmente fotografando-as com o seu smartphone. Muito útil quando você não tem um botânico por perto! Pl@ntNet também é um grande projeto de ciência cidadã: todas as plantas que você fotografa são coletadas e analisadas por cientistas de todo o mundo para melhor compreender a evolução da biodiversidade vegetal e preservá-la melhor. Pl@ntNet permite identificar e compreender melhor todos os tipos de plantas que vivem na natureza: plantas com flores, árvores, gramíneas, coníferas, fetos, vinhas, saladas selvagens ou cactos. Pl@ntNet também pode identificar um grande número de plantas cultivadas (em parques e jardins), mas este não é o seu objetivo principal. Precisamos especialmente dos usuários do Pl@ntNet para inventariar as plantas silvestres, aquelas que você pode observar na natureza, claro, mas também aquelas que crescem nas calçadas de nossas cidades ou no meio de sua horta! Quanto mais informações visuais você fornecer ao Pl@ntNet sobre a planta que está observando, mais precisa será a identificação. Na verdade, existem muitas plantas que se parecem de longe e às vezes são pequenos detalhes que distinguem duas espécies do mesmo gênero. Flores, frutos e folhas são os órgãos mais característicos de uma espécie e são eles que devem ser fotografados primeiro. Mas qualquer outro detalhe pode ser útil, como espinhos, botões ou pelos no caule. Uma fotografia da planta inteira (ou da árvore, se for uma!) também é uma informação muito útil, mas muitas vezes não é suficiente para permitir uma identificação confiável. Atualmente o Pl@ntNet permite reconhecer cerca de 20.000 espécies. Ainda estamos muito longe das 360.000 espécies que vivem na Terra, mas Pl@ntNet está ficando mais rico a cada dia graças às contribuições dos usuários mais experientes entre vocês. Não tenha medo de contribuir você mesmo! Sua observação será analisada pela comunidade e poderá um dia entrar na galeria de fotos ilustrando as espécies do aplicativo.

Site: identify.plantnet.org

