Bud é um diário visual da vida de suas plantas. Os produtores mantêm diários há anos para monitorar a saúde e o desenvolvimento de suas plantas. As informações derivadas do monitoramento do ciclo de vida das plantas ajudaram a aumentar o rendimento e a potência ao longo do tempo. Até agora, a maioria dos produtores usou uma variedade de ferramentas para rastrear essas informações, planilhas Excel, documentos Word, galerias de fotos e os bons e velhos papel e caneta. A Bud pretende colocar tudo isso em um só lugar e dar aos produtores uma maneira organizada de rastrear o cultivo.

Site: growbud.co

