Pitch Avatar é uma solução baseada em IA para apresentações de negócios e entrega de conteúdo eficazes. Você pode compartilhar facilmente suas apresentações de vendas, demonstrações de produtos, marketing, treinamento e outros conteúdos e obter conversões. Basta enviar sua apresentação, gerar um script em qualquer idioma, adicionar narração ou criar um avatar de vídeo. Gere um link personalizado e envie para seu contato. O ouvinte pode convidá-lo clicando no botão “Ligar para apresentador” ou agendar uma reunião com você, através de um link direto para sua agenda. No final de cada sessão você obterá análises detalhadas sobre a interação do ouvinte com os slides.

Site: pitchavatar.com

