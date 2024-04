Picsellia fornece uma pilha completa de desenvolvimento de IA otimizada para imagens: cobre todas as etapas necessárias para implantar um modelo de visão computacional em produção. Os usuários podem estruturar, operar e melhorar seus modelos de IA diretamente na plataforma. Principais recursos do Picsellia: * Gerenciamento de dados: armazene, pesquise, filtre e anote seus dados em um único lugar. A interface de rotulagem centralizada e intuitiva do Picsellia permite que suas equipes façam anotações simultaneamente. * Acompanhamento de experimentos: acompanhe e compare seus experimentos e encontre seu modelo de melhor desempenho. Feito isso, o Picsellia o ajudará a encontrar a melhor combinação de hiperparâmetros para otimizar o desempenho do seu modelo. * Processamentos: Execute tarefas como Aumento de Dados diretamente na plataforma. Automatize seus processos e lance-os na hora e nos dados que desejar. * Implantação de modelo: implante seus modelos em produção em apenas um minuto, com ou sem servidor. Você terá um endpoint de API escalável e sem servidor! * Monitoramento de modelo: monitore o desempenho do seu modelo em tempo real. Identifique e corrija possíveis casos de falha antes que seus clientes os experimentem. Configure alertas. * Pipelines automatizados: transforme o ciclo de vida do seu currículo em um fluxo de trabalho. Visualize e analise diretamente suas previsões para melhorar seus dados de treinamento e aumentar a eficiência de seus modelos. A Picsellia foi projetada para ser o mais extensível possível. Nossos clientes não ficam presos aos nossos produtos, pois oferecemos um ambiente aberto. Ele promove a colaboração, reduz as taxas de falhas e se adapta ao seu negócio.

