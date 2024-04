Lightly AI

Lightly ajuda as equipes de aprendizado de máquina a construir modelos melhores por meio de dados melhores. Ele permite que as empresas selecionem os dados certos para o treinamento do modelo usando o aprendizado ativo. Selecione de forma inteligente as melhores amostras para treinamento de modelo por meio de filtragem avançada e algoritmos de aprendizado ativo. * Equilibre suas distribuições de turmas, remova redundâncias e preconceitos no conjunto de dados. Rotule apenas os melhores dados para treinamento de modelo até atingir a precisão desejada. * Analise a qualidade e a diversidade de seus conjuntos de dados. Entenda melhor seus dados com as visões holísticas do Lightly, desde o panorama geral até as menores nuances de seus dados. Descubra distribuições de classes, lacunas nos conjuntos de dados e preconceitos de representação antes de rotular para economizar tempo e dinheiro. * Monitore o desempenho do seu modelo em produção. Identifique valores discrepantes e casos de falha. * Selecione dados fora de distribuição diretamente na borda ou na nuvem. Envie os dados de volta para novo treinamento e atualização do modelo. * Gerencie seu conjunto de dados. Rastreie diferentes versões e, quando seu conjunto de dados estiver pronto, basta compartilhar com rotulagem com o clique de um botão. Isso é leve: o aprendizado ativo de ponta a ponta

