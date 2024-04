Lançada no MIT e comprovada em empresas Fortune 500, a Cleanlab fornece o software de IA centrado em dados mais popular do mundo. A maior parte da IA ​​e da análise são prejudicadas por problemas de dados (erros de entrada de dados, rotulagem incorreta, valores discrepantes, ambiguidade, quase duplicatas, desvio de dados, conteúdo de baixa qualidade ou inseguro, etc.); O software Cleanlab ajuda a corrigi-los automaticamente em qualquer conjunto de dados de imagem/texto/tabular. Essa plataforma sem código também pode rotular automaticamente grandes conjuntos de dados e fornecer previsões robustas de aprendizado de máquina (por meio de modelos treinados automaticamente em dados corrigidos automaticamente). O que posso obter do software Cleanlab? 1. Validação automatizada de suas fontes de dados (garantia de qualidade para sua equipe de dados). Os dados da sua empresa são a sua vantagem competitiva, não deixe que o ruído dilua o seu valor. 2. Melhor versão do seu conjunto de dados. Use o conjunto de dados limpo produzido pela Cleanlab no lugar do conjunto de dados original para obter ML/Analytics mais confiáveis ​​(sem qualquer alteração no código existente). 3. Melhor implantação de ML (tempo de implantação reduzido e previsões mais confiáveis). Deixe a Cleanlab cuidar automaticamente de toda a pilha de ML para você! Com apenas alguns cliques, implante modelos mais precisos do que OpenAI LLMs ajustados para dados de texto e o que há de mais moderno para dados tabulares/de imagem. Transforme dados brutos em IA e análises confiáveis, sem todo o trabalho manual de preparação de dados.

cleanlab.ai

