PeppyBooks é um software de contabilidade, estoque e gerenciamento de pedidos baseado em SaaS para empresas B2B, B2C, D2C com CRM integrado e software de gerenciamento de projetos. A empresa oferece software ERP baseado em nuvem, do pedido ao pagamento e da cotação ao gerenciamento de fluxo de caixa, com recursos completos de AP e AR com relatórios de BI poderosos. A empresa está sediada em Bengaluru, com presença local em Wilmington e Cingapura.

Site: peppybooks.com

