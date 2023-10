Overstock.com, Inc. é uma varejista americana de Internet com sede em Midvale, Utah, perto de Salt Lake City. Em 1997, Robert Brazell fundou a D2: Descontos Diretos. Dois anos depois, foi vendido para Patrick M. Byrne, que o renomeou como Overstock.com. A empresa inicialmente vendia exclusivamente excedentes e devolvia mercadorias num mercado de comércio eletrónico online, liquidando os inventários de pelo menos 18 empresas pontocom falidas a preços inferiores aos do atacado. A empresa continua a vender decoração, móveis, roupas de cama e muitos outros produtos que estão em liquidação; no entanto, também vende mercadorias novas. Em maio de 2002, a Overstock realizou um IPO a um preço por ação de US$ 13; além disso, depois de alcançar crescimento e lucros significativos em alguns trimestres iniciais, a empresa obteve um lucro de US$ 7,7 milhões em 2009 e relatou seu primeiro ano de bilhões de dólares em 2010. A empresa começou a se renomear no início de 2011, como "O.co", para simplificar e unificar as suas operações internacionais, mas interrompeu este esforço alguns meses depois, alegando confusão do consumidor sobre o novo nome.

Site: overstock.com

