Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Nutsales no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

O que é Nutsales? Nutsales é uma plataforma de CRM baseada em IA e alimentada por uma equipe humana escalonável. Podemos primeiro transformar suas caixas de correio múltiplas em funis interativos, personalizando pipelines com integração do Gmail para vendas, suporte ao cliente, recursos humanos, etc. Automatize a atribuição de leads usando algoritmos avançados, considerando critérios de segmentação ou round-robin. Capacite a comunicação da equipe com colaboração, marcação e comentários em tempo real. Obtenha novos leads de entrada ou saída, integre e envolva-se imediatamente Com o Nutsales, você terá uma equipe 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo que nenhuma conversa com o cliente passe despercebida.

Categorias :

Site: nutsales.co

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Nutsales. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.