Tars ajuda as equipes de marketing e atendimento ao cliente a otimizar seus funis de conversão, automatizar suas interações de atendimento ao cliente e redefinir a experiência do cliente usando chatbots. Em um Chatbot ou Landing Page Conversacional, os visitantes são recebidos por um chatbot automatizado que inicia uma conversa de texto mais humana, fornece apenas as informações relevantes sobre seu produto/serviço e solicita suas informações de contato no momento certo. Com essa abordagem, os usuários não ficam sobrecarregados com todas as informações listadas em uma página de destino estática típica e se concentram em ter uma conversa com o chatbot. Isso aumenta as chances do usuário fornecer suas informações e transformá-las em um lead para você. Com a confiança de mais de 500 marcas globais como Vodafone, American Express, Bosch, Universidade da Califórnia, Adobe, Daimler e muito mais. Tars hospeda a maior biblioteca de modelos de chatbot do mundo, com mais de 950 modelos de chatbot em todos os setores e casos de uso.

