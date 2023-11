MyDocSafe ajuda a proteger e automatizar a comunicação do cliente, assinatura e troca de documentos e melhorar a conformidade. Protegemos documentos e automatizamos fluxos de documentos. Desde assinaturas eletrônicas poderosas, passando por um mecanismo flexível de formulários eletrônicos, até portais de clientes configuráveis, ajudamos as organizações a otimizar processos de negócios que envolvem dados pessoais, contratos, dinheiro e identidade, economizando até 90% do tempo envolvido. Os departamentos de RH nos utilizam para integrar funcionários e distribuir recibos de pagamento. Os departamentos de vendas nos usam para integrar clientes. Empresas de serviços profissionais nos utilizam para assinar contratos, capturar dados e trocar documentos com seus clientes. As escolas nos usam para automatizar processos de admissão.

Site: mydocsafe.com

