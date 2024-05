Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Mindee no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Extraia qualquer ponto de dados, de qualquer documento, em um segundo Mindee é a primeira plataforma de compreensão de documentos totalmente horizontal e centrada no desenvolvedor. Ajudamos desenvolvedores e equipes de produtos em todo o mundo a criar experiências de usuário mais intuitivas e eficientes quando se trata de processamento de documentos. Usando Mindee, você será capaz de: - Construir UX mágica usando nossa API síncrona com tempo de resposta de 1 segundo - Diferenciar seu produto aproveitando os mais recentes modelos de aprendizagem profunda de visão computacional - Dimensionar em qualquer lugar. Somos totalmente agnósticos em termos de linguagem e não dependemos de modelos - Economize tempo e trabalho para seus usuários, liberando-os da entrada manual de dados - Integre-se facilmente e rapidamente ao seu roteiro, graças às nossas bibliotecas de cliente em todos os principais idiomas e à nossa documentação limpa - Durma bem sabendo que tudo acontece em uma infraestrutura escalonável e segura, totalmente compatível com GDPR - Aumente a diversão aproveitando tudo de nossa caixa de ferramentas de software de código aberto - Confie na conta. Sem taxa de configuração, sem taxa de plataforma, sem taxa de manutenção. Seu único KPI é o seu volume? A nossa também! Estamos muito orgulhosos de estar entre os produtos de software de crescimento mais rápido em muitos setores, que vão desde Serviços Financeiros, Logística ou Saúde até Construção, Seguros e Governo. Toda a equipe, espalhada por todos os continentes, está ansiosa para ouvir sua opinião e seu caso de uso para ajudá-lo da melhor maneira possível.

Site: mindee.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Mindee. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.