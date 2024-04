Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Waytobi no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Solução SaaS baseada em nuvem para criar, rastrear, relatar, analisar e visualizar os KPIs da sua empresa ou departamento. Gerenciar KPI`s nunca foi tão fácil. Não são necessárias habilidades adicionais de programação, sessões de aprendizagem ou webinars – você pode começar a trabalhar e analisar suas métricas de negócios em poucos minutos. Estamos ajudando as empresas a manter o desempenho de seus negócios no topo, seguido apenas por decisões de negócios eficazes, oportunas e frutíferas. Com nosso serviço você pode: - Criar seus próprios KPIs ou escolher modelos de KPI de melhores práticas do setor em nossa loja - Usar KPIs calculados e contínuos - Selecionar funções e privilégios (4 níveis de hierarquia) - Gerenciar seus relatórios e análises de KPI - Visualizar e compartilhar seus desempenho através dos painéis

Site: waytobi.com

