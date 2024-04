ScaleXP é uma plataforma de análise de dados que combina sistemas financeiros e de marketing para ajudar empresas ambiciosas a maximizar o poder de seus dados e crescer mais rapidamente. Fornecemos às empresas B2B uma única fonte de verdade, combinando dados dos principais sistemas (contabilidade, vendas, marketing), facilitando o crescimento com confiança. Permitindo a colaboração entre equipes por meio de painéis compartilhados. Com KPIs e métricas B2B automatizados com base no seu tipo de negócio (SaaS, startup etc.) para calcular MRR, ARR, LTC, CAC, análise de coorte e muito mais! A plataforma foi projetada para empresas em crescimento, principalmente aquelas com investidores. ScaleXP permite que os usuários arrecadam fundos com confiança, com nossos dados em tempo real e painel de visualização dos fundadores para manter o controle do desempenho do negócio.

scalexp.com

