MetaSpark é um centro de trabalho dinâmico e alimentado por IA que equipa as equipes com componentes para gerenciar projetos, pessoas e processos. Molde fluxos de trabalho exclusivos com a ajuda dos versáteis painéis do MetaSpark, modelos personalizáveis ​​e uma variedade de ferramentas de IA. Integre-se perfeitamente com mais de 1.000 aplicativos e colabore facilmente com sua equipe, aproveitando os recursos colaborativos do MetaSpark para promover um trabalho em equipe eficaz e alcançar uma produtividade notável. Capacite sua equipe para se concentrar na estratégia e na execução, economizando mais de 60 horas por mês em tarefas administrativas. Recursos: -Visualizações de lista, Kanban e Gantt -Modelos de projeto gerados por IA -Modelos de empresa -Documentos e notas gerados por IA -Painel de metas -Meu painel de trabalho -Comentários, @menções e espaços de trabalho colaborativos -Reconhecimento e recompensas

Site: metaspark.io

