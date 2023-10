MediathekViewWeb é uma interface de navegador simples para acessar a lista de filmes do projeto MediathekView. Ao contrário do MediathekView, o MediathekViewWeb não precisa instalar um programa nem baixar uma lista de filmes, portanto a pesquisa fica instantaneamente disponível no navegador. Como a consulta é realizada no servidor, os requisitos do dispositivo final (navegador) são mínimos e, como não é necessário instalar o Java, o site também pode ser utilizado em smartphones e tablets.

Site: mediathekviewweb.de

